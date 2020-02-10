Поздняков прокомментировал лишение ВФЛА аккредитации
- АГН «Москва»
«Я хотел бы подчеркнуть, что ОКР последовательно вёл свою политику по замене руководства ВФЛА. К сожалению, наши коллеги из федерации не сумели решить те задачи, которые перед ними ставились, в частности задачу по восстановлению членства в международной федерации. Ещё в конце ноября прошлого года рабочая группа ОКР призвала руководство федерации уйти в отставку. Несколько месяцев было потеряно, и это может серьёзно усложнить задачу по обеспечению участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх», — заявил Поздняков RT.
31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации, передав свои полномочия рабочей группе ОКР.
Ранее Матыцин объяснил, почему Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА.