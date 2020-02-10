Поздняков прокомментировал лишение ВФЛА аккредитации

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что прежнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не сумело решить возложенные на них задачи, потому организация была лишена государственной аккредитации.

«Я хотел бы подчеркнуть, что ОКР последовательно вёл свою политику по замене руководства ВФЛА. К сожалению, наши коллеги из федерации не сумели решить те задачи, которые перед ними ставились, в частности задачу по восстановлению членства в международной федерации. Ещё в конце ноября прошлого года рабочая группа ОКР призвала руководство федерации уйти в отставку. Несколько месяцев было потеряно, и это может серьёзно усложнить задачу по обеспечению участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх», — заявил Поздняков RT.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации, передав свои полномочия рабочей группе ОКР.

Ранее Матыцин объяснил, почему Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА.