Матыцин объяснил, почему Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение приостановить аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принято для того, чтобы наладить диалог с World Athletics.

«Приостановка аккредитации ВФЛА — этот шаг был предпринят в очень экстремальных условиях и направлен только на то, чтобы выстроить конструктивный диалог с World Athletics, чтобы обеспечить выборы профессионального состава руководства ВФЛА, чтобы как можно скорее возобновилось участие спортсменов в международных стартах. Конечная цель — полное восстановление ВФЛА как члена World Athletics», — сказал Матыцин RT.

Министерство спорта лишило государственной аккредитации ВФЛА 31 января 2020 года.

Ранее Матыцин пообещал сделать максимум для обеспечения участия России в ОИ под своим флагом.