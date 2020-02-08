Матыцин: сделаем максимум для обеспечения участия России в ОИ под своим флагом
- АГН «Москва»
«Мы сделаем максимум возможного для обеспечения российского участия в Олимпийских играх под российским флагом. Будем надеяться, что будет завоёвано много медалей и российский гимн будет звучать в Токио. Судьба соревнований зависит от решения CAS, и уже после этого будем принимать соответствующие решения и реагировать на эту ситуацию», — заявил Матыцин RT.
9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Российская сторона обратилась в CAS, чтобы обжаловать данное решение.
Ранее Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе.