Матыцин: сделаем максимум для обеспечения участия России в ОИ под своим флагом

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх под национальной символикой полностью зависит от решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

«Мы сделаем максимум возможного для обеспечения российского участия в Олимпийских играх под российским флагом. Будем надеяться, что будет завоёвано много медалей и российский гимн будет звучать в Токио. Судьба соревнований зависит от решения CAS, и уже после этого будем принимать соответствующие решения и реагировать на эту ситуацию», — заявил Матыцин RT.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Российская сторона обратилась в CAS, чтобы обжаловать данное решение.

Ранее Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе.