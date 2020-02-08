Матыцин: сделаем максимум для обеспечения участия России в ОИ под своим флагом

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх под национальной символикой полностью зависит от решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).
Матыцин: сделаем максимум для обеспечения участия России в ОИ под своим флагом
  • АГН «Москва»

«Мы сделаем максимум возможного для обеспечения российского участия в Олимпийских играх под российским флагом. Будем надеяться, что будет завоёвано много медалей и российский гимн будет звучать в Токио. Судьба соревнований зависит от решения CAS, и уже после этого будем принимать соответствующие решения и реагировать на эту ситуацию», — заявил Матыцин RT.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Российская сторона обратилась в CAS, чтобы обжаловать данное решение.

Ранее Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить