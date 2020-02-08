Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе

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Министр спорта России Олег Матыцин в разговоре с RT обозначил приоритетные направления работы своего ведомства.
Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе
  • АГН «Москва»

«Для министерства спорта важнейшей задачей является защита спортсменов и обеспечение максимально комфортных условий подготовки для выступления на соревнованиях. Как юридическая сторона мы не участвуем в процессе WADA против РУСАДА. Как государство видим свою главную цель в том, чтобы обеспечить эффективную подготовку к Олимпийским играм и международным стартам. В то же время ещё большим приоритетом для государства является создание условий для развития физической культуры и спорта в России. Те национальные цели, которые поставлены президентом, и те программы, которые в настоящий момент реализуются, для нас являются приоритетными», — сказал Матыцин RT.

Олег Матыцин занял пост министра спорта России 21 января 2020 года.

Ранее Матыцин заявил, что коронавирус не повлиял на подготовку российских спортсменов к ОИ.

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