Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе

Министр спорта России Олег Матыцин в разговоре с RT обозначил приоритетные направления работы своего ведомства.

«Для министерства спорта важнейшей задачей является защита спортсменов и обеспечение максимально комфортных условий подготовки для выступления на соревнованиях. Как юридическая сторона мы не участвуем в процессе WADA против РУСАДА. Как государство видим свою главную цель в том, чтобы обеспечить эффективную подготовку к Олимпийским играм и международным стартам. В то же время ещё большим приоритетом для государства является создание условий для развития физической культуры и спорта в России. Те национальные цели, которые поставлены президентом, и те программы, которые в настоящий момент реализуются, для нас являются приоритетными», — сказал Матыцин RT.

Олег Матыцин занял пост министра спорта России 21 января 2020 года.

Ранее Матыцин заявил, что коронавирус не повлиял на подготовку российских спортсменов к ОИ.