Матыцин заявил, что коронавирус не повлиял на подготовку российских спортсменов к ОИ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будут готовиться отечественные атлеты к Олимпийским играм-2020 в Токио.

«Большая часть наших тренировочных баз будет расположена на Дальнем Востоке. Кто-то будет проходить подготовку непосредственно в Токио. Это сделано с учётом климатических условий и часовых поясов. Главное — максимальная адаптация к Олимпийским играм. Фактор коронавируса, безусловно, учитывается. Мы принимаем необходимые меры для минимизации риска заболеваний. Наша главная задача — это здоровье наших специалистов, тренеров и спортсменов. В настоящий момент никаких корректив не вносилось за исключением профилактических мер и повышения внимания к гигиене», — заявил Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Матыцин заявил, что его задачей является выступление России на ОИ в Токио под флагом и с гимном страны.