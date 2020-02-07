Матыцин: наша задача — выступление России на ОИ в Токио под флагом и с гимном страны

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что целью его работы является обеспечение участия российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио.
Матыцин: наша задача — выступление России на ОИ в Токио под флагом и с гимном страны
  • РИА Новости

«Мы уверены, что в Лозанне имеются все основания для защиты отечественных атлетов. Наша задача — это выступление России на Олимпиаде в Токио под флагом и с гимном страны. Сейчас отношения с WADA конструктивные. Мы находимся с ними в работе», — заявил Матыцин на заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпиаде.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что Матыцин проведёт встречу по подготовке сборных России к Олимпийским играм.

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