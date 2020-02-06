Матыцин проведёт встречу по подготовке сборных России к Олимпийским играм

Министр спорта России Олег Матыцин проведёт заседание штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпиаде.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, заседание состоится 7 февраля в Москве, а его основной темой станет обсуждение подготовки российских спортсменов к ОИ-2020 в Токио.

В мероприятии примут участие представители Олимпийского комитета России (ОКР), Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального научного центра физической культуры и спорта, Федерального медико-биологического агентства, а также общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Ранее Матыцин заявил о затянувшемся кризисе в российской лёгкой атлетике.