Матыцин: кризис в российской лёгкой атлетике затянулся

Министр спорта России Олег Матыцин назвал цель министерства и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Кризис в российской лёгкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также отметил, что ближайшими задачами являются принятие необходимых дополнительных мер по борьбе с допингом, а также сохранение возможности выступлений на международных соревнованиях для российских спортсменов.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу российским спортсменам разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее Матыцин прокомментировал сложение полномочий президиумом ВФЛА.