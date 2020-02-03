Матыцин: кризис в российской лёгкой атлетике затянулся

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Министр спорта России Олег Матыцин назвал цель министерства и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин: кризис в российской лёгкой атлетике затянулся
  • РИА Новости

«Кризис в российской лёгкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также отметил, что ближайшими задачами являются принятие необходимых дополнительных мер по борьбе с допингом, а также сохранение возможности выступлений на международных соревнованиях для российских спортсменов.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу российским спортсменам разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее Матыцин прокомментировал сложение полномочий президиумом ВФЛА.

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