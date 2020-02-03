Матыцин прокомментировал сложение полномочий президиумом ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принял верное решение, сложив с себя полномочия.

«Президиум принял верное решение. Создана рабочая группа. Назначены выборы на 28 февраля. Это осознание того, что лёгкая атлетика находится в сложной ситуации», — сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу российским спортсменам разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее ВФЛА объявила о роспуске президиума организации.