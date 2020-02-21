Минспорт поддержал критерии ОКР для кандидатов на пост президента ВФЛА

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Министерство спорта России выступило с заявлением о критериях рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) к кандидатам на пост руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Минспорт поддержал критерии ОКР для кандидатов на пост президента ВФЛА
  • АГН «Москва»

«Минспорт поддерживает критерии допуска кандидатов для избрания в органы управления ВФЛА, подготовленные рабочей группой ОКР, и с уважением относится ко всем кандидатам, соответствующим названным критериям», — говорится в заявлении.

В ведомстве также считают, что выборы должны пройти максимально открыто и в полном соответствии с действующим законодательством, и подчёркивают, что ВФЛА является независимой общественной организацией.

«Минспорт предупреждает о недопустимости использования кандидатами имиджа министерства и выступления от имени министерства по любым аспектам, связанным с выборами», — заключили в Минспорте.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с высказанными в его адрес обвинениями по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее были названы условия выдвижения кандидатов в органы управления ВФЛА.

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