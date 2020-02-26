Совет World Athletics в марте обсудит вопрос восстановления ВФЛА
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- AFP
По словам представителя пресс-службы World Athletics, которые передаёт ТАСС, совету будет представлен отчёт о положении дел в ВФЛА.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.
22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.
31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.
Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.
Ранее Олег Матыцин выразил надежду, что кризис в российской лёгкой атлетике близок к завершению.