Совет World Athletics в марте обсудит вопрос восстановления ВФЛА

Совет World Athletics на мартовском заседании обсудит вопрос восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам представителя пресс-службы World Athletics, которые передаёт ТАСС, совету будет представлен отчёт о положении дел в ВФЛА.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Ранее Олег Матыцин выразил надежду, что кризис в российской лёгкой атлетике близок к завершению.