Матыцин надеется, что кризис в российской лёгкой атлетике близок к завершению

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что кризис в российской лёгкой атлетике подходит к концу.

«Министерство спорта всегда будет отстаивать интересы спортсменов, в каких бы сложных ситуациях они ни находились. Надеюсь, кризис в лёгкой атлетике подходит к концу», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также выразил надежду, что данная ситуация даст дополнительный толчок новому поколению руководителей.

«Сегодня мы все вместе стараемся решить вопрос с конструктивным подходом в организации выборов руководства ВФЛА. Сейчас идёт активная работа в регионах, кандидаты предоставляют свои программы. Надеюсь, будет сделан достойный выбор и новая команда предпримет всё необходимое, чтобы наши спортсмены начали выступать на международных соревнованиях, появились под флагом России на Олимпийских играх в Токио, чтобы ВФЛА была полностью восстановлена в международной федерации», — подытожил министр.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.