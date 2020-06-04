Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА о компенсациях взноса за нейтральный статус

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что позиция Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по поводу компенсации затрат спортсменов на взнос для получения нейтрального статуса только настроит атлетов друг против друга.
Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА о компенсациях взноса за нейтральный статус
  • РИА Новости

«Подобные разделения на «достойных» (получение статуса + топ-3) и «недостойных» (отказ в статусе, или мимо топ-3) спортсменов — это дискриминация, разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не в состоянии оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Ещё раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в $5 млн возникли «благодаря» федерации», — написала Ласицкене в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса.

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