Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА о компенсациях взноса за нейтральный статус
- РИА Новости
«Подобные разделения на «достойных» (получение статуса + топ-3) и «недостойных» (отказ в статусе, или мимо топ-3) спортсменов — это дискриминация, разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не в состоянии оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Ещё раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в $5 млн возникли «благодаря» федерации», — написала Ласицкене в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса.