«Любое действие воспринимается как агония»: что говорят о намерении ВФЛА лишить лицензии тренера Клюгина

ВФЛА не должна лишать лицензии тренера Сергея Клюгина лишь за то, что он работал с дисквалифицированными спортсменами. Об этом RT заявила известный комментатор Ольга Богословская. По её мнению, новое руководство организации пытается нормализовать ситуацию в российской лёгкой атлетике, однако пока лишь рискует навлечь на себя ещё больший гнев со стороны атлетов. Ранее в ВФЛА заявили, что рассматривают возможность лишить лицензии пятерых специалистов, работавших с более чем одним дисквалифицированным спортсменом. Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева выразила уверенность, что в случае необходимости наставник сумеет отстоять свою правоту в суде.

В России встали на защиту известного тренера Сергея Клюгина, чьи подопечные, прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина, были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сочла это существенным основанием для рассмотрения вопроса о лишении специалиста лицензии.

Известный комментатор Ольга Богословская заявила, что будет несправедливо, если именитый специалист понесёт наказание за своих подчинённых. По её мнению, в ВФЛА заняли столь принципиальную позицию в связи с тем, что новому руководству необходимо как можно скорее нормализовать ситуацию в российской лёгкой атлетике, чтобы восстановить её международный статус.

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«В принципе, всё, что происходит в данном виде спорта, несправедливо. К этому можно относиться только как к полному бреду. Уже много раз обращали внимание на то, что есть целый список американских спортсменов, которые были дисквалифицированы, но никаких санкций по отношению к ним не последовало. А здесь решение основывается на каких-то надуманных докладах и показаниях. Сергей — сам олимпийский чемпион и прекрасный тренер по такому сложному виду спорта, в котором не добьёшься результата на чистой фармакологии. Поэтому сначала ещё нужно доказать, что его ученики принимали запрещённые препараты, которые давал именно он», — заявила Богословская в беседе с RT.

Бывший спринтер отметила, что лишение Клюгина тренерской лицензии может настроить спортсменов против легкоатлетических властей. По её словам, положение ВФЛА не улучшится до тех пор, пока не будут достигнуты чёткие договорённости с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) по выходу из кризиса, поэтому показательные наказания тех, кто имеет опосредованное отношение к допинговым скандалам, не имеют смысла.

«Проблема в том, что сейчас вообще непонятно, кто против кого выступает. В этой войне нет своих или чужих — всё гремит и взрывается. Поэтому каждый делает всё возможное, чтобы выжить и защитить свои интересы, потому что отстоять коллективные уже невозможно. Хуже просто некуда. Почему обостряются внутренние отношения? Если бы был понятен алгоритм выхода из нынешнего положения, тогда бы было больше доверия. А так любое действие воспринимается как агония», — уверена Богословская.

Схожей позиции придерживается и олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в длину Татьяна Лебедева. Она отметила, что ВФЛА пытается занять жёсткую позицию в борьбе с допингом, однако ей не следовало начинать с истории Клюгина, чья вина не была доказана.

«Несколько месяцев назад Минспорта РФ выпустило указ, в соответствии с которым каждая организация должна проанализировать количество дисквалифицированных спортсменов и тренеров и принять соответствующие меры. Но конкретные меры указаны не были. Мне кажется, в ВФЛА начали немного не с того. Сейчас перед ними стоят другие задачи. Найти те же $5 млн, чтобы решить вопрос с нейтральными атлетами», — подчеркнула Лебедева.

Решение относительно Клюгина, его жены Виктории и ещё трёх тренеров было принято на заседании президиума ВФЛА. Наставники, сотрудничавшие с более чем одним атлетом, за последние два года отстранённым за нарушение антидопинговых правил, могут быть лишены лицензии.

Вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов подчеркнул, что руководство действовало в соответствии с регламентом организации. При этом он отметил, что окончательное решение будет принято после того, как будут рассмотрены все дела.

«Бюро президиума ВФЛА отправило тренерам письма, где попросило дать разъяснения, которые помогли бы дать всестороннюю оценку нюансам их дел. Сергей Клюгин на него ответил, и все упомянутые в его письме тезисы будут учтены. Так что сейчас и говорить нечего, идёт работа согласно действующему положению», — приводит слова Безуглова ТАСС.

При этом сам Клюгин назвал возможное лишение лицензии незаконным. Кроме того, он отметил, что в делах Ухова и Школиной ещё не поставлена точка.

«Иван Ухов и Светлана Школина десятки раз проверялись на допинг, у них не было выявлено за всё это время ни одного нарушения. Они были дисквалифицированы лишь на основании показаний Григория Родченкова, на которого в России заведено уголовное дело. Также хочу напомнить, что мои подопечные подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), и точка в их делах пока не поставлена», — заявил Клюгин.

Тренер также подтвердил слова Безуглова о том, что уже отправил разъяснительные письма. Кроме того, он подчеркнул, что намерен обратиться в гражданский суд в том случае, если решение будет принято не в его пользу.

По мнению Богословской, специалисту необходимо отстаивать свои права.

«Изначально World Athletics предоставила настолько зыбкие аргументы, что при нормальной юридической поддержке их можно было бы легко разбить. Другое дело, что спортивно-правовая система соткана из изъянов. Но и в ситуации Клюгина необходимо отстаивать свои права от начала и до конца», — заключила Богословская.

Лебедева также выразила уверенность в том, что на стороне Клюгина и других специалистов будет трудовой кодекс, так как организация не имеет права лишать их работы.

«Но проблема заключается ещё и в том, что руководство федерации даже не пытается наладить конструктивный диалог с тренерами. Им разослали письма, они имеют возможность выдвинуть свои тезисы также в письменном виде, но не более того. Клюгин — олимпийский чемпион, и это стоило бы сделать хотя бы в знак уважения», — добавила Лебедева.

В 2019 году CAS лишил Ухова золота Олимпиады 2012 года, серебра чемпионата мира в помещении 2014 года и бронзы чемпионата Европы 2014 года. Спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на четыре года. Аналогичный вердикт был вынесен и в случае Школиной. Её лишили бронзы Игр в Лондоне и золота чемпионата мира 2013 года. Оба атлета подали апелляции, однако процесс ещё не завершён.