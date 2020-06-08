Шубенков: затраты на нейтральный статус нужно компенсировать всем атлетам

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Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) оплатить взносы за получение нейтрального статуса призёрам международных соревнований.

«Если компенсировать затраты, то всем. Ставить условие: «Давайте какие-нибудь места и результаты», — странный подход. В принципе, $250 — не $10 тыс. Эти деньги я могу достать из кармана, приложить к заявке и отправить, что уже и сделал. Хорошо бы федерации эти расходы взять на себя. Эта ситуация является следствием действий ВФЛА, не текущего руководства, но предыдущего. На нас не должно влиять. Если это их вина — они должны раскошелиться», — сказал Шубенков YouTube-каналу «Нелёгкая атлетика».

Из-за приостановки членства ВФЛА в World Atheltics российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом, только в статусе нейтрального спортсмена.

Ранее сообщалось, что в ВФЛА намерены лишить лицензии тренера Ухова и Школиной.  

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