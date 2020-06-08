Шубенков: затраты на нейтральный статус нужно компенсировать всем атлетам

Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) оплатить взносы за получение нейтрального статуса призёрам международных соревнований.

«Если компенсировать затраты, то всем. Ставить условие: «Давайте какие-нибудь места и результаты», — странный подход. В принципе, $250 — не $10 тыс. Эти деньги я могу достать из кармана, приложить к заявке и отправить, что уже и сделал. Хорошо бы федерации эти расходы взять на себя. Эта ситуация является следствием действий ВФЛА, не текущего руководства, но предыдущего. На нас не должно влиять. Если это их вина — они должны раскошелиться», — сказал Шубенков YouTube-каналу «Нелёгкая атлетика».

Из-за приостановки членства ВФЛА в World Atheltics российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом, только в статусе нейтрального спортсмена.

Ранее сообщалось, что в ВФЛА намерены лишить лицензии тренера Ухова и Школиной.