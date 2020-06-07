В ВФЛА намерены лишить лицензии тренера Ухова и Школиной

Олимпийский чемпион 2000 года по прыжкам в высоту Сергей Клюгин прокомментировал намерение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) лишить его тренерской лицензии за работу с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной.

«В число пяти тренеров вхожу я и Виктория Клюгина. Нас хотят наказать за то, что мы работали с Иваном Уховым и Светланой Школиной, которые были дисквалифицированы, несмотря на то что допинг в их пробах не был обнаружен. Они десятки раз проверялись, у них не было выявлено за всё это время ни одного нарушения. Их дисквалифицировали лишь на основании показаний Григория Родченкова, на которого в России заведено уголовное дело Следственным комитетом России. Хочу напомнить, что Ухов и Школина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, точка в их делах пока не поставлена. Если ВФЛА в итоге примет решение лишить меня тренерской лицензии, я пойду искать правду в гражданский суд», — цитирует Клюгина ТАСС.

Слушания в CAS по апелляциям Ухова и Школиной состоялись в начале марта, но судьи пока не приняли окончательного решения.

Ранее сообщалось, что ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами.