Шубенков планирует начать летний сезон в августе

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что планирует начать летний сезон в середине августа, но пока не знает, получится ли это осуществить.

«У меня этап Бриллиантовой лиги в Монако первым стартом будет. Но это если будет. Планы сохраняются, но будет ли что-то или нет, пока непонятно. Дело даже не в федерации и в том, заплатят ли деньги, пустят ли нас. К примеру, всё заплатят, нас пустят, а аэропорт закрыт. И как лететь? Вопросов много, и непонятно, состоится ли что-то», — сказал Шубенков РИА Новости.

Ранее Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO.