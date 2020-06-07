Шубенков планирует начать летний сезон в августе

Короткая ссылка
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что планирует начать летний сезон в середине августа, но пока не знает, получится ли это осуществить.
Шубенков планирует начать летний сезон в августе
  • Reuters

«У меня этап Бриллиантовой лиги в Монако первым стартом будет. Но это если будет. Планы сохраняются, но будет ли что-то или нет, пока непонятно. Дело даже не в федерации и в том, заплатят ли деньги, пустят ли нас. К примеру, всё заплатят, нас пустят, а аэропорт закрыт. И как лететь? Вопросов много, и непонятно, состоится ли что-то», — сказал Шубенков РИА Новости.

Ранее Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить