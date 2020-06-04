Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO

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Чемпион мира по бегу на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, а также фигуристы Дмитрий Алиев и Никита Кацалапов рассказали о своих впечатлениях от турнира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, проходивший в рамках марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт».
Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO
  • globallookpress.com

«Лично мне очень понравился турнир. Для меня это первый опыт. Когда играешь с малых ногтей, с пацанами в компьютерных клубах — это одно. Но здесь привычная игрушка-стрелялка открылась для меня с новой стороны. Это подъём на новый уровень, я стал видеть ощущать по-другому!», — признался Шубенков.

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев выразил надежду на то, что в будущем примет участие в похожих турнирах.

«Что касается команды — мы все дружим в жизни, потому уверен, что мы ещё не раз поиграем и получим удовольствие от игр и будем выступать в схожих турнирах», — сказал Алиев.

А олимпийский чемпион Никита Кацалапов надеется не только поучаствовать, но и выиграть подобный турнир.

«Адреналин, когда ты выходишь на 20 тысяч живых зрителей или вот сейчас мы играем дома — немного различается. Но вкус победы — одинаковый, хотелось бы его почувствовать. Надеюсь, побольше будут проводить таких Турниров», — сказал Кацалапов.

Победу на турнире одержала команда футболистов YFL squad, обыгравшая в финале гандболистов из handballCS. Третьими стали бобслеисты из команды Unluko Maluko. 

Ранее сообщалось, что команда футболистов победила на турнире по CS:GO среди звёзд российского спорта.

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