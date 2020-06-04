Команда футболистов победила на турнире по CS:GO среди звёзд российского спорта
- РИА Новости
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В финальном поединке команда футболистов YFL squad в составе Алексея Никитенкова, Андрея Савинова, Кирилла Фатеева, Андрея Мазурина, Никиты Супагина и Владимира Шолоха обыграла гандболистов из handballCS со счётом 2:0 (10:1, 10:1).
Победители турнира получили смартфоны Galaxy S20+ от спонсора соревнований, компании Samsung.
Третье место завоевали бобслеисты из команды Unluko Maluko, обыгравшие в овертайме представителей гребли Natus Rowers со счётом 2:1 ОТ.
Ранее сообщалось, что футболисты и гандболисты сыграют в финале Турнира звёзд российского спорта по CS:GO.