Ласицкене: ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала позицию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по вопросу взаимосвязи между выплатой штрафа World Athletics и выдачей российским легкоатлетам нейтрального статуса.

«Прикрываясь заслугами спортсменов, ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных. Вариант с тем, что мы «гордость мировой легкоатлетической семьи», не работал последние пять лет, не сработает и сейчас. Причём федерация делает всё это за три недели до дедлайна, хотя условия получения нейтрального статуса были озвучены ещё три месяца назад. После подобных заявлений ещё больше убеждаешься, что во главе ВФЛА находятся люди, которые не понимают, что они говорят, делают и какие будут последствия», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее ВФЛА выступила с заявлением относительно позиции World Athletics о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса только после выплаты организацией штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля.