ВФЛА отреагировала на позицию World Athletics по выдаче нейтрального статуса только после выплаты штрафа

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По итогам заседания бюро президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) организация выступила с заявлением относительно позиции World Athletics о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса только после оплаты организацией штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля.
ВФЛА отреагировала на позицию World Athletics по выдаче нейтрального статуса только после выплаты штрафа
  • Reuters

«Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи», — говорится в заявлении.

В ВФЛА подчеркнули, что российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус и выступать на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics.

«Наказание должна нести федерация, а не чистые, постоянно тестирующиеся на допинг, прошедшие строгое и жёсткое сито отбора спортсмены», — подытожили в ВФЛА.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля.

Ранее сообщалось, что World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа.

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