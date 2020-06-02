World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа

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World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа
  • Reuters

«Здесь всё предельно ясно. Это было решение совета, мы тогда отнеслись к этому очень серьёзно, и санкции к ВФЛА не оспаривались. Санкции действительно были нужны. Так что уплата штрафа, которая должна поступить в июле, ещё ожидается», — добавил Коэ.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля.

Ранее сообщалось, что ОКР не может помочь ВФЛА в уплате штрафа World Athletics.

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