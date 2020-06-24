Помощь Загорулько от Слуцкого, карикатура на Дзюбу и возвращение Бордовских: околоспортивные события прошедшей недели

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известного тренера по лёгкой атлетике Евгения Загорулько, карикатурист Омар Момани изобразил футболистов сборной России, а ганский игрок Рэнди Хуан Мюллер провёл больше двух месяцев в индийском аэропорту. Вдова Фернандо Риксена рассказала о наркотической зависимости мужа, актёр Джейми Фокс заявил, что сыграет в кино Майка Тайсона, а Юлия Бордовских взяла несколько интервью у спортсменов. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Слуцкий оплатил лечение Загорулько

Леонид Слуцкий помог одному из коллег по тренерскому цеху. Наставника казанского «Рубина» заинтересовала ситуация, в которой оказался прославленный тренер по лёгкой атлетике Евгений Загорулько, воспитавший олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту Андрея Сильнова и Анну Чичерову. 77-летний специалист пожаловался на проблемы со здоровьем и признался, что тратит все заработанные деньги на лечение.

Слуцкий решил помочь Загорулько. Тренер «Рубина» лично связался со специалистом и оплатил его лечение. Отмечается, что общая стоимость операции на сердце и необходимых лекарств составляет порядка 2 млн рублей.

Карикатурист выделил яркие моменты сборной России на ЧМ-2018

Иорданский карикатурист Омар Момани изобразил четыре главных момента выступлений сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018. Рисунки он опубликовал в своём Instagram.

На одном из них Момани изобразил нападающего Артёма Дзюбу, который входил в число лидеров сборной. На рисунке отображён момент празднования гола в ворота национальной команды Испании. Тогда форвард «Зенита» реализовал пенальти, после чего приложил правую руку к голове.

На другом рисунке — Игорь Акинфеев, совершающий памятный сейв во встрече 1/8 финала чемпионата мира. Вратарь в прыжке ногой отбил мяч в серии пенальти и помог сборной России впервые в истории выйти во второй раунд плей-офф.

Третья карикатура посвящена полузащитнику Денису Черышеву. Хавбек «Валенсии» изображён в момент празднования забитого мяча в противостоянии со сборной Хорватии. Наконец, четвёртая иллюстрация помогает болельщикам вспомнить гол Марио Фернандеса в дополнительное время четвертьфинала. Пост Момани подписал на русском, английском и арабском языках.

«Таким пенальти Акинфеева вы ещё не видели. Драгоценные моменты», — подчеркнул художник.

В комментариях к публикации уже отметились официальный аккаунт сборной России и российские болельщики. Они восхитились рисунками и поблагодарили автора за пост.

Ганский футболист повторил приключения героя Хэнкса

Молодой футболист из Ганы Рэнди Хуан Мюллер попал в ситуацию, схожую с той, которая произошла с иранским беженцем Мехраном Нассери. Тот прожил 18 лет в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, после того как у него украли документы. По мотивам этой истории Стивен Спилберг снял фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.

С Мюллером произошли похожие события. Он играл за команду индийского штата Керала в разновидность футбола «7 на 7». После вспышки коронавируса спортсмен попытался вернуться на родину, но застрял в аэропорту Мумбаи и провёл 73 дня в терминале с менее чем 1000 рупий (примерно 910 рублей) в кармане.

Мюллер преодолел затянувшийся «плен» благодаря своей порядочности и доброте других людей. Футболист подружился с охранниками аэропорта, которые делились с ним пищей. Также ему помогали простые пассажиры. После того как история приобрела известность, в ситуацию вмешались представители посольства Ганы и правительство Индии. Мюллеру сняли номер в отеле на период до отлёта на родину.

Вдова Риксена раскрыла правду о футболисте

В Великобритании серьёзный резонанс вызвала книга «Последняя битва. Жизнь с БАС», посвящённая Фернандо Риксену. Её авторами стали вдова спортсмена Вероника и его биограф Винсент де Врис. 18 сентября 2019 года бывший футболист «Зенита» скончался в возрасте 43 лет от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Помимо прочего, женщина рассказала The Sun, что спустя несколько месяцев после того, как Фернандо поставили диагноз, он вновь стал принимать наркотики. По информации The Sun, в 2009 году именно это могло стать причиной разрыва его контракта с «Зенитом». По словам Вероники, в 2014-м она пригрозила полузащитнику, что бросит его, если тот не откажется от пагубных привычек. После этого голландец покончил с ними раз и навсегда.

Фокс объявил, что сыграет Тайсона

Обладатель премии «Оскар» Джейми Фокс собирается исполнить роль бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона в биографическом фильме. По словам актёра, он «тусовался с Майком, видел и пик, и закат его карьеры». Все эти моменты предполагается показать в новой киноленте. Режиссёром проекта должен стать Мартин Скорсезе, который в 1980 году снял картину «Бешеный бык» с Робертом де Ниро в роли легендарного боксёра Джейка Ламотты.

В свою очередь, Фокс в 2001-м сыграл секунданта Мохаммеда Али в ленте «Али». Сейчас актёру 52 года, а Тайсону — 53. Фокс намерен нарастить мышечную массу и набрать кондиции, соответствующие боксёру-тяжеловесу.

«Мы официально приступили к делу, и я с нетерпением жду возможности показать людям, что у нас получится. Знакомство с Тайсоном у меня вышло крайне странное. Впервые я с ним повстречался много лет назад во время моего стендап-выступления. Мне тогда было года 22. Когда я дошёл до шутки о нём, никто не засмеялся и не зааплодировал. Знаете почему? Потому что Майк был в зале. Какой-то чувак выкрикнул: «Майк вообще-то здесь». Я подумал: «Ох, блин». Темнокожая девушка в зале спросила: «Ну и что дальше, Джейми? Испугался?» Потом ещё один чувак крикнул: «Майк сказал продолжать номер с шуткой, но тебе же лучше, если она будет смешной», — поделился Фокс.

Стоит отметить, что сам Тайсон уже успел попробовать себя в киноиндустрии, снявшись в том числе в полнометражных фильмах «Рокки Бальбоа» и «Мальчишник в Вегасе», а также исполнив эпизодическую роль в ситкоме «Как я встретил вашу маму».

В отличие от него, российская теннисистка Мария Шарапова делает лишь первые шаги в этой сфере. Она опубликовала в Twitter эпизод с собственным участием из очередной серии пятого сезона американского сериала «Миллиарды».

Бордовских вернулась в спорт

Телеведущая Юлия Бордовских вернулась к привычному для российского зрителя амплуа спортивного журналиста. Секс-символ страны 1990-х и 2000-х за два месяца провела несколько интервью со звёздами мирового спорта.

Одним из последних собеседников Бордовских стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В прямом эфире в Instagram хоккеист рассказал о воспитании детей, жизни в США и общении с партнёрами по команде. Так, обладатель Кубка Стэнли признался, что по ходу матчей много матерится и даже научил нецензурным словам других игроков.

«У нас вся команда говорит на русском языке, только матом», — сказал Овечкин.

Среди других спортсменов, ответивших на вопросы Бордовских, бывший баскетболист сборной России, а ныне глава РФБ Андрей Кириленко, олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис, партнёр Овечкина по «Вашингтону» Илья Ковальчук и прославленный гимнаст Алексей Немов.