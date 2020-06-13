Фьюри назвал топ-5 сильнейших боксёров-тяжеловесов современности

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри определил пятёрку сильнейших представителей дивизиона на данный момент.

Об этом сообщает TalkSport.

В рейтинге сильнейших тяжеловесов современности Фьюри поставил себя на первое место. На второй позиции оказался американский боксёр Деонтей Уайлдер, с которым Тайсон провёл два поединка. Первый из них завершился вничью, а во втором британец одержал победу нокаутом.

На третьей строчке оказался соотечественник Фьюри, действующий чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. На четвёртой — бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе Александр Усик, на пятом — Диллиан Уайт.

Фьюри провёл на профессиональном ринге 31 поединок, одержал 30 побед (21 — нокаутом), а ещё один бой свёл вничью.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что травма боксёра не отразится на его планах на 2020 год.