Промоутер заявил, что травма Джошуа не повлияет на планы боксёра

Короткая ссылка
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал, что травма боксёра не отразится на его планах на 2020 год.
Промоутер заявил, что травма Джошуа не повлияет на планы боксёра
  • Reuters

«Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо. Но эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год. Он повредил внутреннюю часть колена. Он сделал обследование. К счастью, необходимости в операции нет. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжёлую работу», — приводит слова Хирна Sky Sports.

На 20 июня у Джошуа был запланирован поединок с Кубратом Пулевым, но бой был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее СМИ назвали гонорары боксёров Фьюри и Джошуа за их предстоящий бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить