Промоутер заявил, что травма Джошуа не повлияет на планы боксёра
- Reuters
«Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо. Но эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год. Он повредил внутреннюю часть колена. Он сделал обследование. К счастью, необходимости в операции нет. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжёлую работу», — приводит слова Хирна Sky Sports.
На 20 июня у Джошуа был запланирован поединок с Кубратом Пулевым, но бой был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее СМИ назвали гонорары боксёров Фьюри и Джошуа за их предстоящий бой.