Промоутер заявил, что травма Джошуа не повлияет на планы боксёра

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал, что травма боксёра не отразится на его планах на 2020 год.

«Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо. Но эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год. Он повредил внутреннюю часть колена. Он сделал обследование. К счастью, необходимости в операции нет. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжёлую работу», — приводит слова Хирна Sky Sports.

На 20 июня у Джошуа был запланирован поединок с Кубратом Пулевым, но бой был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее СМИ назвали гонорары боксёров Фьюри и Джошуа за их предстоящий бой.