У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ обнаружили заболевание, от которого скончался Риксен

Испанский футбольный тренер Хуан Карлос Унсуэ, в последние годы работавший с «Сельтой» и «Жироной», а до этого ассистировавший Луису Энрике в «Барселоне», заболел неизлечимой болезнью.

Как сообщил официальный Twitter каталонского клуба, у 53-летнего специалиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу. В сентябре 2019 года от такого же заболевания скончался бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен.

«Хуан Карлос, ты имеешь всю нашу поддержку и солидарность. Оставайся сильным, тренер!» — говорится в сообщении «Барселоны».

25 апреля 2014 года после операции по поводу рака слюнных желез скончался экс-наставник сине-гранатовых Тито Виланова.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Леганес» в 29-м туре Примеры.