Овечкин ответил на вопрос о возможном выступлении на ОИ-2022

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своём возможном выступлении на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по поводу Олимпиады, потому что мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Вообще будет ли он или нет. Расписание поменялось кардинально, и, возможно, в следующем сезоне мы будем играть, можно сказать, без выходных, пять игр в неделю», — сказал Овечкин в совместном эфире с телеведущей Ю́лией Бордовских в Instagram.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее Овечкин поделился мыслями о проведении матчей НХЛ при пустых трибунах.