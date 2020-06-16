Овечкин о матчах НХЛ без зрителей: это как тренировка — чуть скучновато

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о проведении матчей лиги при пустых трибунах.

«Игра без зрителей — это как тренировка. У тебя нет тех эмоций, которые ты получаешь от зрителей. Для игроков это чуть-чуть скучновато. Ты получаешь заряд эмоций от зрителей. Тем более когда среди зрителей твои родные, от этого идёт заряд. А так — смотришь на пустые трибуны. Будет непривычно первое время. Надеюсь, что до постоянного проведения матчей без зрителей не дойдёт, надеюсь, найдут вакцину. Мы играем для болельщиков», — рассказал Овечкин в совместном эфире с телеведущей Ю́лией Бордовских в Instagram.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Доигровка сезона, вероятно, пройдёт при пустых трибунах.

Ранее Овечкин признался, чего ему не хватает в США.