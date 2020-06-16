Овечкин признался, чего ему не хватает в США

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чего ему не хватает в США.

«Чего чисто русского мне не хватает в Америке? Культуры. Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты всё равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет — это всё-таки не один год. Можно сказать, уже полжизни прожил здесь», — сказал Овечкин в совместном эфире с телеведущей Ю́лией Бордовских в Instagram.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На его счету одна победа в Кубке Стэнли, а также множество индивидуальных наград. В частности, россиянин является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи».

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