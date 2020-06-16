Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в США.

«Как меня изменила Америка? Не мне судить. Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Александр Овечкин. У меня появились семья, дети. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей», — сказал Овечкин в совместном эфире с телеведущей Ю́лией Бордовских в Instagram.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На его счету одна победа в Кубке Стэнли, а также множество индивидуальных наград. В частности, россиянин является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» по версии фанатов НХЛ.