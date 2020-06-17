Слуцкий оплатил лечение заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Загорулько

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий оплатил лечение заслуженного тренера СССР и России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

«Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно». Меня это застало врасплох», — цитирует Загорулько «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, он выслал Слуцкому отчёты о своём пребывании в больнице и все документы со стоимостью обследований и операции.

«Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит всё лечение. Позвонил своему хорошему другу-бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело», — сказал Загорулько.

Он отметил, что после этого позвонил Слуцкому, который заявил, что тренеры должны помогать друг другу и он готов оказывать помощь и в дальнейшем.

«Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку, отплачу хорошим результатом», — заключил Загорулько.

Загорулько является тренером олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой, а также чемпионов мира Тамары Быковой, Вячеслава Воронина и чемпионов Европы Дениса Капустина, Александра Шустова.

Ранее Слуцкий поддержал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ.