Слуцкий поддержал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о решении разрешить зрителям посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона.

«Отличная информация, что будут пускать 10% болельщиков. К огромному сожалению, у меня есть опыт игры без болельщиков. С ЦСКА мы в одну Лигу чемпионов домашние матчи играли без болельщиков. Это ужасно, совсем другие ощущения», — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

Он отметил, что ко всему можно привыкнуть, но он всё равно рад, что какое-то количество человек сможет посмотреть футбол с трибун.

«Это отличное решение, я уверен, что удастся соблюсти все нормы безопасности. Это смелое решение, которое приняли РФС и РПЛ, но я его целиком и полностью поддерживаю», — добавил Слуцкий.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение проводить футбольные матчи со зрителями после возобновления сезона РПЛ.