Сорокин о матчах РПЛ со зрителями: 10% болельщиков на трибунах — это ответственное отношение

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение проводить футбольные матчи со зрителями после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сорокин о матчах РПЛ со зрителями: 10% болельщиков на трибунах — это ответственное отношение
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Безусловно, новости хорошие. Все болельщики соскучились по футболу, всем уже нужны новые эмоции, и мы надеемся, что футбол им их подарит. Что касается решения о 10% болельщиков на трибунах, то это ответственное отношение организаторов к этому вопросу. Эта цифра для нас не новая, она уже применяется во множестве других лиг», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Он отметил, что, с одной стороны, организаторам необходимо ответственно относиться к здоровью болельщиков и футболистов, а с другой, самим болельщикам необходимо со всей ответственностью отнестись к здоровью — своему и окружающих.

«Нужно с пониманием относиться к правилам, которые касаются мер предосторожности и социальной дистанции. В целом же можно только порадоваться, что футбол возобновляется», — добавил глава оргкомитета российской части Евро.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.

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