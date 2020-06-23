С Микки Рурком в андеркарде: 28 лет назад российский боксёр впервые стал чемпионом мира среди профессионалов

23 июня 1992 года боксёр Юрий Арбачаков стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона мира среди профессионалов. Он отправил в нокаут обладателя пояса WBC в наилегчайшем весе таиландца Муангчая Киттикейзема, после чего ещё девять раз подтверждал свой статус. Всю свою карьеру уроженец Кемеровской области провёл в Японии, куда отправился в составе первой группы советских боксёров-профессионалов.

23 июня 1992 года российскому боксёру впервые удалось стать чемпионом мира среди профессионалов. В этот день титул по версии Всемирного боксёрского совета (WBС) в наилегчайшем весе завоевал Юрий Арбачаков. В поединке за чемпионский пояс он нокаутом в восьмом раунде победил таиландца Муангчая Киттикейзема, после чего на протяжении ещё пяти лет оставался непобеждённым на ринге.

Арбачаков родился в Кемеровской области в большой семье. Учиться мальчика отдали в школу-интернат в Таштаголе, где в 13 лет он увлёкся боксом. Юный спортсмен сразу стал подниматься вверх по спортивной лестнице. Перед Олимпийскими играми в 1988 году он уже прочно входил в число лучших боксёров СССР в наилегчайшем весе, однако не смог заработать путёвку на Олимпиаду.

Зато следующий год стал прорывным. Арбачаков последовательно завоевал золото на чемпионатах СССР, Европы и мира. Особенно тяжело далась победа на первенстве планеты. В финале Арбачаков встречался с кубинцем Педро Орландо Рейесом и смотрелся здорово на его фоне в первых двух раундах, но затем пропустил удар в лицо, вызвавший сильное кровотечение. Рефери остановил бой, но присудил победу Арбачакову — по правилам тех лет в случае остановки поединка выигрывал тот, кто вёл по очкам.

Любительская карьера новоявленного чемпиона мира могла бы продолжаться ещё долго, но вскоре ему поступило неожиданное предложение заняться профессиональным боксом. Дело в том, что на турнире в Москве находились промоутеры из Японии, у которых уже были договорённости с другими спортсменами. Арбачаков их тоже впечатлил, и он получил приглашение переехать в Японию и начать выступления за знаменитый клуб «Киоэй-боксинг».

Уроженец Кузбасса взял время на размышления и в итоге дал согласие. Ждать до следующей Олимпиады было долго, а промоутеры предлагали хорошие по тем временам деньги — одна только ежемесячная зарплата была около $2 тыс., а гонорары за победы и того больше.

Советские спортсмены прежде не были знакомы с миром профессионального бокса, где и драться нужно дольше, и нет защитной экипировки, и нокауты случаются гораздо чаще. В своём дебютном поединке с профи Арбачаков сразу же оказался в нокдауне, но сумел оправиться и досрочно выиграть в третьем раунде. Чтобы впредь таких казусов не случалось, он вместе с товарищами попросил приехать в Японию тренера Александра Зимина. Тот начал работать с каждым спортсменом индивидуально и смог приспособить их к новым условиям.

Арбачаков снова стал планомерно двигаться к вершинам. За два года он выиграл все 12 поединков и даже стал чемпионом Японии.

Его первый чемпионский бой в профессиональной карьере состоялся на вечере бокса 23 июня 1992 года в зале «Рёгоку Кокугикан» — то мероприятие стало для Токио большим событием. В андеркарде боя Арбачакова и Киттикейзема дрался даже голливудский актёр Микки Рурк, находившийся тогда в зените своей славы. После его победы настал черёд российского боксёра побороться за чемпионский пояс.

Арбачаков хорошо подготовился к поединку и уже в первом раунде мог бы отправить соперника в нокдаун, если бы в этот момент не прозвучал гонг. Тайский боксёр отвечал сильными ударами в ближнем бою и даже однажды нашёл брешь в обороне россиянина, но тот выстоял. Арбачаков полностью переигрывал чемпиона мира в движении и смог заставить его раскрыться в восьмом раунде, после чего отправил Киттикейзема в нокаут. Впервые российский боксёр стал чемпионом мира среди профессионалов.

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«Мы очень хорошо подготовились к титульному поединку. Прошли сборы в горах, и готов я был просто отлично, что и сам чувствовал», — вспоминал боксёр много лет спустя в интервью Allboxing. По его словам, после закладки физики на высоте он со своей командой всё оставшееся время посвятил работе в зале. Там уже делался упор на технику и тактику, а также на работу в парах и спарринги. В итоге к поединку Арбачаков подошёл в идеальной форме.

Со своим чемпионским титулом Арбачаков долго не расставался. За четыре следующих года он провёл девять успешных защит и четырежды посылал соперников в нокаут. Однажды авторитетный журнал The Ring даже включил россиянина в десятку лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий. Всё в карьере Арбачакова было прекрасно, пока в 1996 году он не встретился с японцем Такато Токуси. Чемпион выиграл этот поединок досрочно, но сломал при этом руку. Следующий год россиянин провёл на операционных столах и в клиниках реабилитации.

Возвращение на ринг для Арбачакова оказалось неудачным. WBC обязал его как можно скорее провести титульный бой со ставшим временным чемпионом Чатчаем Сасакулом из Таиланда. Претендент жаждал реванша за поражение в одном из предыдущих боёв, в то время как Арбачаков был истощён морально и физически. Поединок продлился все 12 раундов, и в этот раз судьи отдали предпочтение Сасакулу. После первого поражения на профессиональном ринге Арбачаков завершил спортивную карьеру, а спустя несколько лет вернулся из Японии в Россию.