Боец MMA Вартанян: Исмаилов не скрывает, что употребляет допинг

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Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян высказался о случаях употребления допинга среди представителей MMA.
Боец MMA Вартанян: Исмаилов не скрывает, что употребляет допинг
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Безусловно, есть препараты, аналептики, которые могут дать тебе нокаутоустойчивость. Они запрещены USADA, но у нас, в принципе, можно. У нас всё можно. У нас нет допинг-контроля, поэтому у нас можно всё», —  сказал Вартанян на YouTube-канале «Ушатайка».

При этом он отмечает, что сам не употребляет допинг, так как не хочет идти на риск. Кроме того, по его словам, спортсмен может быть не предрасположен к употреблению препаратов, а также многое зависит от психологических особенностей того или иного человека.

«Не могу сказать за бойцов АСА, кто из них употребляет, я не могу сказать, я их никого не видел. Ну вот Магомед Исмаилов этого и не скрывает. Да я и не осуждаю, знаете. Раз ты считаешь, что тебе это необходимо, то делай», — добавил Вартанян.

Ранее основатель ACA Майрбек Хасиев рассказал, сколько бойцов UFC принимают допинг.

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