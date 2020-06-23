Нурмагомедов уверен, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих тренировках и выразил уверенность, что будет защищать свой титул осенью.
Нурмагомедов уверен, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC
  • Reuters

«Я готовлюсь, каждый день тренируюсь. Сегодня утром тренировался, в 7 утра. Сейчас 9 вечера, я снова пришёл в зал, тренируюсь. Я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме, и ему точно бы не понравилось, если бы я из-за него пропускал тренировки», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.

Он отметил, что когда навещает отца в больнице, то всегда рассказывает, как у него проходят тренировки.

«Я тренируюсь всю жизнь, и, как говорит мой отец, для подготовленного коня всегда найдётся, где выступить. Думаю, осенью мы вернёмся, будем сражаться и защищать свой титул», — добавил Нурмагомедов.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

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