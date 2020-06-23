Нурмагомедов высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Нурмагомедов высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Пик позади. Я сам попал на этот пик, на себе почувствовал. Отец до сих пор болеет, очень много родственников переболело. Некоторых родственников уже нет. Сейчас всё стабилизировалось. Намного меньше больных, намного лучше, потихоньку жизнь возобновляется, всё налаживается», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.

Он отметил, что месяц назад пандемия стала огромным испытанием для всего мира и никто не был готов к этому.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

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