Тренер Волкова резко ответил критикам после боя с Блэйдсом

Тарас Кияшко, тренер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, отреагировал на критику после поединка своего подопечного с американцем Кёртисом Блэйдсом.

По его словам, он даже не хочет читать негативные комментарии пользователей по поводу поединка.

«Просто попробуйте один раз зайти в клетку. Неважно, на каком уровне. Просто пусть за вами закроют клетку и оставят наедине с противником. И скажу так: в очередной раз убеждаюсь в том, что у нас не умеют болеть за своих. Да и вообще не умеют болеть. Мы сейчас встретили охранников-американцев. Они нас поддержали. Культуру поддержки своих бойцов нужно поднимать. Но такие товарищи делают нас злее», — цитирует Кияшко «Спорт-Экспресс».

Волков потерпел поражение от Блэйдса в пятираундовом поединке единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 31 победа и восемь проигранных поединков в MMA.

Ранее глава Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил мнение, что Волков никогда не будет выигрывать у борцов.