Тренер Волкова резко ответил критикам после боя с Блэйдсом
- Reuters
По его словам, он даже не хочет читать негативные комментарии пользователей по поводу поединка.
«Просто попробуйте один раз зайти в клетку. Неважно, на каком уровне. Просто пусть за вами закроют клетку и оставят наедине с противником. И скажу так: в очередной раз убеждаюсь в том, что у нас не умеют болеть за своих. Да и вообще не умеют болеть. Мы сейчас встретили охранников-американцев. Они нас поддержали. Культуру поддержки своих бойцов нужно поднимать. Но такие товарищи делают нас злее», — цитирует Кияшко «Спорт-Экспресс».
Волков потерпел поражение от Блэйдса в пятираундовом поединке единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 31 победа и восемь проигранных поединков в MMA.
Ранее глава Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил мнение, что Волков никогда не будет выигрывать у борцов.