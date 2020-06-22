Глава Fight Nights Global: Волков никогда не будет выигрывать у борцов

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о поражении российского бойца смешанного стиля Александра Волкова от американца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе.

«Проблема в том, что, когда он выиграет три следующих боя и наступит четвёртый, в котором решится его судьба, он опять может проиграть. Так уж повелось, к сожалению. Волков может подтянуть свои качества в борьбе, но есть определённый уровень бойцов, в том же UFC», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

По его мнению, Волков из-за своей комплекции никогда не сможет хорошо действовать в партере, хотя и старается отрабатывать этот навык. Гаджиев подчеркнул, что Волкову всегда будет сложно конкурировать с хорошими борцами.

«К сожалению, это так: у борцов он не будет выигрывать никогда. Очевидно, что ему не хватит уровня борцовской техники для того, чтобы стать чемпионом», — добавил Гаджиев.

Волков потерпел поражение от Блэйдса в пятираундовом поединке единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 31 победа и восемь проигранных поединков в MMA.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Волков в будущем сможет претендовать на титул чемпиона UFC.