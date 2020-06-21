Шлеменко: Волков возвращался и после нокаутов

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в будущем сможет претендовать на титул в дивизионе.

«Я считаю, что он вернётся. Александр возвращался и после нокаутов. Он трудяга. У него есть хорошее качество: он боец духового плана, всегда пытается идти до конца. Если ему хватит сил дождаться своего времени, пройти снова весь путь наверх, тогда всё получится. И давайте не забывать, что он для тяжеловеса ещё довольно молод, но у него уже большой опыт и есть серьёзные победы. Плюс из-за самоизоляции во всём мире подготовка у него была явно не такая, как обычно. Потому я не вижу поводов для паники», — рассказал Шлеменко изданию «Спорт-Экспресс».

Волков уступил Блэйдсу единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 11.

Ранее менеджер заявил, что Волков останется в топе.