Шлеменко: Волков возвращался и после нокаутов

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в будущем сможет претендовать на титул в дивизионе.
Шлеменко: Волков возвращался и после нокаутов
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что он вернётся. Александр возвращался и после нокаутов. Он трудяга. У него есть хорошее качество: он боец духового плана, всегда пытается идти до конца. Если ему хватит сил дождаться своего времени, пройти снова весь путь наверх, тогда всё получится. И давайте не забывать, что он для тяжеловеса ещё довольно молод, но у него уже большой опыт и есть серьёзные победы. Плюс из-за самоизоляции во всём мире подготовка у него была явно не такая, как обычно. Потому я не вижу поводов для паники», — рассказал Шлеменко изданию «Спорт-Экспресс».

Волков уступил Блэйдсу единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 11.

Ранее менеджер заявил, что Волков останется в топе.

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