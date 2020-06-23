Источник: вдова боксёра Дадашева в суде требует денежную компенсацию за смерть мужа

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Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева требует в суде от Атлетической комиссии штата Мэриленд финансовую компенсацию за смерть супруга.
Источник: вдова боксёра Дадашева в суде требует денежную компенсацию за смерть мужа
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела, основным требованием вдовы спортсмена является денежная компенсация, размер которой должен определить суд.

Дадашев скончался на 28-году жизни в США 23 июля 2019 года из-за травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом тремя днями ранее. Поединок был остановлен в 11-м раунде, когда россиянин пропустил много ударов. Через некоторое время Дадашеву стало плохо и он был госпитализирован. Врачи не сумели сохранить жизнь спортсмена.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин занял шестое место в рейтинге боксёров-тяжеловесов по версии The Ring.

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