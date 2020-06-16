Поветкин занял шестое место в рейтинге боксёров-тяжеловесов по версии The Ring

Российский боксёр Александр Поветкин занимает шестое место в обновлённом рейтинге тяжеловесов по версии издания The Ring.

Возглавляет рейтинг чемпион WBC Тайсон Фьюри. За ним расположились чемпион WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис и Энди Руис.

40-летний Поветкин занял шестое место в рейтинге. Свой последний на данный момент бой он провёл в декабре 2019 года с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью. Следующим соперником россиянина должен стать Уайт. Бой был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Уайт подал в суд на WBC.