Диллиан Уайт подал в суд на WBC

Короткая ссылка
Британский боксёр Диллиан Уайт подал в суд на Всемирный боксёрский совет (WBC) из-за обещанного организацией титульного поединка.
Диллиан Уайт подал в суд на WBC
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, Уайт, являющийся обязательным претендентом на титул WBC, решил таким образом отстоять своё право на титульный бой.

Отмечается, что Уайту обещали чемпионский бой в феврале 2021 года, после третьего поединка действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, однако недавно появилась информация, что в случае победы британец проведёт два поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Ранее СМИ назвали гонорары боксёров Фьюри и Джошуа за их предстоящий бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить