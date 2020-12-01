Нурмагомедов намерен встретиться с Бахом и обсудить включение ММА в программу Олимпийских игр

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что намерен встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы поговорить о включении смешанных единоборств в олимпийскую программу.
Нурмагомедов намерен встретиться с Бахом и обсудить включение ММА в программу Олимпийских игр
  • © Ethan Miller/Getty Images
  • AFP

«Включение ММА в Олимпиаду — это одна из главных моих задач на ближайшие пару лет. Мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом МОК. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА. Единственный вопрос — в жёсткости вида спорта. На Олимпиаде не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства и интереса для телевидения ММА, я думаю, будет на одном уровне с футболом и лёгкой атлетикой», — цитирует Нурмагомедова Sputnik Узбекистан

Олимпийские игры в Париже состоятся в 2024 году, а в Лос-Анджелесе — в 2028-м.

Ранее Нурмагомедов объявил о запуске собственного оператора мобильной связи.

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