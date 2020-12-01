Нурмагомедов объявил о запуске собственного оператора мобильной связи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске собственного виртуального оператора мобильной связи — Eagle Mobile.

«Сегодня — тот самый день. День большого запуска нашего оператора Eagle Mobile! Я действительно долго работал над тем, чтобы наш сервис был таким, каким я бы хотел пользоваться сам. Удобным, понятным для всех, честным и ответственным. Пока только Москва и область, но другие регионы уже не за горами. Это интересная и новая для меня задача. Тем лучше — ведь я уважаю достойные вызовы. Сегодня мы начинаем оформление SIM-карт, а значит, большое путешествие начинается. Присоединяйтесь, я буду рад каждому!» — написал Нурмагомедов в Instagram.

Eagle Mobile начал оказывать услуги 1 декабря на сети Tele2.

Ранее в команде Нурмагомедова рассказали о характере встречи с главой UFC.