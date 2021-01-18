Третьяк рассказал о возможных вариантах проведения ЧМ-2021 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, какие варианты проведения чемпионата мира 2021 года рассматривает Международная федерация хоккея (IIHF) после своего решения лишить Белоруссию права на проведение матчей турнира.

«IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия и Словакия, Дания и Латвия», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.