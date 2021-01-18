Третьяк рассказал о возможных вариантах проведения ЧМ-2021 по хоккею
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«IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия и Словакия, Дания и Латвия», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.