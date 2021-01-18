Кожевников о решении IIHF по Белоруссии: Фазель сопротивлялся, но вот так получилось

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Политика — страшная вещь. Очень плохо, что всё это выходит за такие пределы. Я это говорю к тому, что какие-то литовские политики говорят, что они туда бы не поехали и туда бы не поехали. Хочется задать им вопрос: а они в Америку, Германию или Францию поехали бы на первенство мира? 100% поехали бы. До такой степени нельзя. Всё, что происходит, — очень плохо и не красит спорт. Рене Фазель сопротивлялся, но вот так получилось. Тем более ещё и спонсоры. Крупные турниры много где проходят на фоне убийств и прочего», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение отобрать у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина назвала беспределом решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.