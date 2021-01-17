Фазель рассказал, когда совет IIHF рассмотрит вопрос проведения ЧМ-2021 в Белоруссии

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда совет организации рассмотрит вопрос относительно проведения в Белоруссии матчей чемпионата мира 2021 года.
Фазель рассказал, когда совет IIHF рассмотрит вопрос проведения ЧМ-2021 в Белоруссии
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Совет IIHF будет 18 января. Мы можем принять окончательное решение в этот день, может быть, нам потребуется чуть больше времени. Мы планировали провести совет 25 января. Но, исходя из нынешней ситуации, мы решили провести совет в понедельник в видеоформате», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что решение нескольких компаний отказаться от спонсирования ЧМ, если он будет проведён в Минске, является причиной переноса даты рассмотрения данного вопроса.

«Мы решили провести видеоконференцию в понедельник ещё до их заявлений, решение о совете было принято не по причине заявления спонсоров. Но я думаю, что это ещё один важный фактор, по причине которого совет состоится», — добавил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге.

Ранее в Латвии назвали условие, при котором страна сможет провести ЧМ по хоккею в одиночку.

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