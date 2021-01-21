«Решили пообщаться в номере»: НХЛ отстранила Овечкина и ещё трёх российских хоккеистов за нарушение протокола COVID-19

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов помещены в список недоступных игроков из-за нарушения протоколов безопасности НХЛ по борьбе с распространением коронавируса. Им запрещено тренироваться и играть в течение неопределённого времени. Спортсмены наказаны за то, что собрались в одном гостиничном номере без масок во время выездного турне. Также клуб оштрафован на $100 тыс.

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» временно отстранены от тренировок и матчей Национальной хоккейной лиги в связи с нарушением протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19. Под санкции попали капитан команды Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов. Сроки, когда они смогут вернуться к тренировочному и игровому процессу, не называются.

Все четверо наказаны за то, что во время выездного турне собрались в одном гостиничном номере, что запрещено регламентом. При этом хоккеисты были без масок. Помимо того, что «Вашингтон» лишился четырёх игроков, клуб также оштрафован на $100 тыс.

«Сотрудники нашего клуба приложили массу усилий для создания безопасного окружения для наших хоккеистов и всех членов команды, чтобы мы смогли завершить сезон. Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и ещё раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать», — заявили в клубе.

Овечкин поспешил принести извинения за нарушение протокола безопасности и пообещал усвоить урок.

«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», — сказал капитан «Вашингтона».

Интересно, что неделю назад Овечкин заявлял в СМИ о том, насколько важно соблюдать правила безопасности в текущих реалиях. А Кузнецов рассказывал о суровых правилах, которые установлены в НХЛ для борьбы с коронавирусом. Он также сообщил, что клуб уже предупреждали в связи с нарушением режима после публикации видео из раздевалки, где было видно, что хоккеисты не носили маски.

«В раздевалке все хоккеисты должны быть в масках. Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке её ношение обязательно. Вы в курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально», — приводил слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

По информации издания The Athletic, реакция на поведение российских игроков «Вашингтона» — жёсткий сигнал от НХЛ остальным клубам о необходимости неукоснительно соблюдать все протоколы безопасности, особенно в ситуациях, подконтрольных хоккеистам.

И для клуба, и для игроков произошедшее станет большим испытанием. С начала сезона «Вашингтон» успел провести четыре выездных матча, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Команда набрала шесть очков и пока идёт второй в Восточном дивизионе. С 22 января «Кэпиталз» проведут шесть домашних игр подряд. Смогут ли российские хоккеисты принять в них участие, пока неизвестно — из списка недоступных игроков их могут исключить в любой момент.

Особенно обидно пропускать матчи будет Овечкину. Теперь ему ещё труднее будет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. Сейчас на его счету 707 голов. Ему не хватает всего одного, чтобы разделить с Майком Гартнером седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. В этом сезоне Овечкин успел набрать 5 (1+4) очков и является одним из двух лучших бомбардиров команды.

Про остальных наказанных игроков также можно смело сказать, что они играли важную роль в «Вашингтоне». Кузнецов набрал три очка и отметился голом в последнем матче с «Питтсбург Пингвинз», благодаря которому клуб избежал поражения в основное время. Орлов относится к числу ведущих защитников клуба и проводит в среднем больше 20 минут на льду. Самсонов провёл два матча в качестве голкипера и помог команде добыть одну победу.

Из-за коронавируса клубам НХЛ уже приходилось менять свои планы и нести определённые потери. Так, «Даллас Старз» до сих пор не провёл ни одного матча из-за случаев заболевания среди игроков. Несколько команд были вынуждены отменять тренировки, чтобы избежать возможного риска. «Каролина Харркейнз», где блистает Андрей Свечников, перенесла свои игры как минимум до субботы из-за попадания пяти игроков в список недоступных, а её тренировочная база закрыта.