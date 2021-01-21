TSN: Овечкин и Кузнецов могут сыграть в следующем матче НХЛ, несмотря на нарушение протокола COVID-19

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Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов могут сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
TSN: Овечкин и Кузнецов могут сыграть в следующем матче НХЛ, несмотря на нарушение протокола COVID-19
  • Reuters

Как сообщает TSN, россиянам могут разрешить сыграть 23 января с «Баффало Сэйбрз». Ожидается, что игроки просто пропустят ближайшие тренировки «Кэпиталз».

НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, которые недоступны для участия в ближайших матчах и тренировках команды из-за протокола коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Овечкин принёс извинения за нарушение протокола COVID-19.

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