TSN: Овечкин и Кузнецов могут сыграть в следующем матче НХЛ, несмотря на нарушение протокола COVID-19
- Reuters
Как сообщает TSN, россиянам могут разрешить сыграть 23 января с «Баффало Сэйбрз». Ожидается, что игроки просто пропустят ближайшие тренировки «Кэпиталз».
НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, которые недоступны для участия в ближайших матчах и тренировках команды из-за протокола коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Овечкин принёс извинения за нарушение протокола COVID-19.